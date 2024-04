La conduttrice Simona Ventura ha lasciato la diretta di “Citofonare Rai2” a causa della paralisi facciale.

Durante la trasmissione mattutina di “Citofonare Rai2” del 14 aprile, Simona Ventura si è trovata nuovamente costretta a confrontarsi con gli effetti della paralisi facciale che la affligge da una settimana.

La conduttrice, che aveva già manifestato i sintomi nella puntata precedente, ha tentato di portare a termine il programma al fianco della collega Paola Perego. Tuttavia, a metà dell’episodio, ha annunciato la sua decisione di abbandonare la diretta.

“L’ho fatto, c’ho provato, però Paola mi sento di andare a riposo. Quindi so che farai benissimo anche senza di me,” ha dichiarato Ventura, come riportato da Fanpage.it, prima di lasciare lo studio.

Simona Ventura: la decisione di lasciare la diretta

La co-conduttrice Paola Perego ha espresso grande ammirazione per il coraggio di Ventura: “Lasciatemi dire che la mia compagna di viaggio, nonché amica, è veramente stoica, perché nonostante abbia avuto questa paresi, che è una cosa non grave, che si risolverà, etc… è venuta comunque qui, ma adesso è in difficoltà,” ha commentato Perego.

Prima dell’inizio dello show, la nota conduttrice aveva già condiviso su social media un’immagine di sé dietro le quinte, ricevendo numerosi messaggi di incoraggiamento dai suoi fan.

Anche il suo compagno, Giovanni Terzi, ha mostrato il suo supporto con parole affettuose: “Ti amo ogni istante di più … ti amerò per oltre.“

Cosa è successo alla nota conduttrice?

Il 8 aprile, Simona Ventura ha rivelato di essersi svegliata con il viso parzialmente paralizzato, spiegando che la sua condizione non era di natura neurologica ma richiedeva comunque tempo e cure adeguate.

“Mi sono svegliata con la parte sinistra bloccata, mi hanno spiegato di che si tratta. Non è nulla di neurologico, ci vuole solo tempo. Come si cura? Con il cortisone, almeno per una settimana,” ha spiegato la conduttrice, mostrando una determinazione incrollabile nonostante le difficoltà: “Io non mollo mai, neppure morta.”

Nonostante la necessità di riposo evidenziata nella puntata del 14 aprile, Ventura è attesa come ospite nello show “Belve” il 16 aprile, sebbene l’intervista sia già stata registrata in precedenza.

A seguire un post su X (ex Twitter) che ha pubblicato la nota conduttrice:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG