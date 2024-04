Domenica In, la romantica storia d’amore di Diletta Leotta e Loris Karius: dall’incontro a Parigi fino alle nozze sull’isola di Vulcano.

Diletta Leotta, celebre giornalista sportiva italiana, è stata recentemente ospite nel noto programma televisivo “Domenica In“, condotto da Mara Venier.

Durante l’intervista, come riportato da Ilmessaggero.it, Leotta ha condiviso alcuni momenti intimi della sua vita privata, tra cui il suo incontro romantico con il calciatore tedesco Loris Karius, che ha catturato il suo cuore in un ristorante a Parigi.

“L’ho visto e ho pensato: questo è l’uomo della mia vita“, ha raccontato Leotta. Nonostante la barriera linguistica iniziale, “non conoscevo l’inglese, abbiamo parlato la lingua dell’amore, una lingua universale“.

I dettagli sulle nozze tra Diletta Leotta e Loris Karius

Diletta Leotta e Loris Karius hanno già fissato la data delle nozze. Si sposeranno a fine giugno sull’isola siciliana di Vulcano, un luogo caro a Diletta fin dall’infanzia.

“Sono andata lì per la prima volta con i miei genitori a 11 anni e quando l’ho vista ho detto ai mie genitori: non so con chi, ma mi sposerò qui“, ha confessato emozionata. L’evento, che si prospetta grandioso, vedrà la partecipazione di oltre 160 invitati e durerà un intero weekend.

Famiglia e carriera: i pilastri della sua vita

Nata a Catania il 16 agosto 1991, Diletta Leotta ha percorso una carriera brillante nel giornalismo sportivo, diventando una delle figure più amate e riconosciute nel settore. Figlia di Rori Leotta, avvocato civilista, e di Ofelia Castorina, con un fratello chirurgo plastico, Mirko Leotta, Diletta ha sempre avuto il sostegno della sua famiglia.

Diletta ha avuto diverse relazioni note al pubblico, inclusi legami con Matteo Mammì, dirigente Sky, il pugile Daniele Scardina, e l’attore Can Yaman. Tuttavia, la sua storia con Loris Karius è quella che l’ha portata alla maternità, con la nascita della loro figlia Aria il 16 agosto 2023.

