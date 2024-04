Per la prima volta insieme a Verissimo, Romina Power si racconta con i figli Romina Carrisi e Yari Carrisi.

L’atmosfera nello studio di “Verissimo” è stata particolarmente toccante quando la nota cantante Romina Power, accompagnata dai suoi figli Romina Carrisi e Yari Carrisi, ha fatto il suo ingresso.

Recentemente diventata madre, Romina Carrisi ha condiviso le sue nuove esperienze con un’affettuosa sincerità: “Sono molto stanca però è gratificante avere un bambino“. La gioia di essere nonna traspare anche nelle parole di Romina Power: “Quando mi affaccio e gli parlo, lui sorride spontaneamente“.

Romina Power e i suoi figli a Verissimo

Yari Carrisi ha ricordato ironicamente un momento significativo della sua infanzia, legato all’arrivo della sorella Romina: “Per me è stata una lezione, su cosa succede quando arrivano i bambini, forse anche per quello non ho avuto figli“.

Durante l’intervista, Romina Power ha rivelato alcuni dettagli sui lunghi viaggi fatti insieme ai suoi figli: “Sono cresciuti insieme…abbiamo fatto lunghi viaggi insieme“. Ha anche espresso un desiderio passato di espandere ulteriormente la famiglia: “Dopo Yari, avrei voluto adottare un bambino. Però, bisogna essere in due per quello“.

Assente nello studio, ma non nei pensieri, Cristèl Carrisi è stata menzionata dalla sorella che ne ha lodato il supporto da quando è diventata mamma: “Super zia, è venuta in mia soccorso e mi ha insegnato tutto. Poi è un pronto intervento, appena c’è un problema le scrivo“.

Il messaggio di Cristèl Carrisi

Yari ha espresso ammirazione per le figure femminili della sua famiglia: “Mi hanno dato una grande lezione su come dovrebbe essere una donna. Tutte persone di grande cultura, di una bellezza meravigliosa… Hanno creato sempre delle situazioni meravigliose.”

Un commovente video messaggio di Cristèl ha ulteriormente arricchito la trasmissione, con Romina Power che ha risposto commossa: “Lei scrive benissimo, si sente da come parla“.

Infine, riflettendo sul suo rapporto con Yari, Romina ha condiviso: “Lui è la mia spalla forte su cui mi appoggio“. Guardando al passato, ha anche ricordato i momenti con la sorella Taryn: “Eravamo sempre noi due insieme, non sentivamo questa mancanza di famiglia“.

A seguire, un post su Instagram della nota cantante con i suoi figli:

