Giuseppe Giofrè si confida a Verissimo, presentando il suo libro “Stidda – Il coraggio di un sogno”.

Giuseppe Giofrè, celebre ballerino e giudice del talent show Amici, ha recentemente fatto visita a Silvia Toffanin nel programma Verissimo per parlare del suo percorso personale e professionale, culminato nella pubblicazione del suo libro autobiografico “Stidda – Il coraggio di un sogno“.

Verissimo, Giuseppe Giofrè presenta il suo libro

Vincitore nella categoria ballo del famoso show dodici anni fa, Giofrè ricorda con nostalgia e affetto quel periodo: “Ricordo benissimo quel giovanissimo Giuseppe. Anche perché è rimasto ancora uguale. Sognavo da piccolo ad Amici (…) sogno ancora adesso“.

Un tema doloroso affrontato nel libro è il bullismo che Giofrè ha subito durante la sua adolescenza. “Dovevo fare calcio per gli altri (…) per un piccolo paese è difficile sognare in grande“, confessa, parlando delle pressioni subite per conformarsi alle aspettative altrui.

“Alle medie, ho subito i primi atti di bullismo (…) ho iniziato ad avere paura di andare in giro da solo“. Nonostante il dolore, queste esperienze hanno infuso in lui la forza necessaria per perseverare nei suoi sogni.

Il rapporto con la mamma Rossella e la sua prima storia d’amore

Il supporto familiare ha avuto un ruolo cruciale nella vita di Giofrè, in particolare quello della madre Rossella, che gli ha lasciato una lettera commovente: “Mamma sa un sacco di cose mie da sempre (…) è una parte fondamentale“. Emotivamente toccato, Giofrè attribuisce a sua madre il merito di avergli “dato le ali per poter volare”.

Sull’amore, il ballerino – sempre molto riservato- ha condiviso per la prima volta dettagli su una passata relazione che si è conclusa tra difficoltà personali e la pandemia di COVID-19: “Ho passato momenti molto brutti da questa storia (…) L’amore finiva nel 2019-2020, più la pandemia. Stavo molto male, ma poi ho ripreso la mia vita“.

A seguire, un post su Instagram che ritrae il giudice di Amici 23:

