Al centro dell’attenzione mediatica dopo il Grande Fratello, Beatrice Luzzi si è confessata a Verissimo tra amore e lavoro.

Intervista a Verissimo per Beatrice Luzzi che dopo essere arrivata seconda al Grande Fratello sta progettando il proprio futuro tra vita privata e lavorativa. L’attrice ha spiegato a Silvia Toffanin la sua situazione sentimentale attuale e passata svelando dettagli inediti che riguardano proprio gli amori…

Beatrice Luzzi, la fedeltà ai figli e l’amore

Nel corso dell’intervista a Verissimo, la Luzzi ha spiegato la sua situazione sentimentale attuale partendo dall’esempio avuto dai genitori che hanno fatto, lo scorso anno, e prima della triste morte del padre, 60 anni di matrimonio: “Loro hanno fatto 60 anni di matrimonio. Un esempio? Talmente un esempio che io non mi sono sposata (ride ndr). Se ora penso al matrimonio? Forse ora sì. Alla mia età. Da adesso in poi si può affrontare perché parliamo di 30 anni massimo…”.

Parlando poi dell’ex compagno Alessandro Cisilin: “Prima del GF non avevo un compagno? No. Con Alessandro ci siamo separati per modo di dire, siamo una famiglia a due piazze. Abbiamo preso la seconda piazza nell’ottobre del 2019 e da allora io non ho avuto nessun flirt. Abbiamo avuto un rapporto coi ragazzi talmente assoluto che è una forma di fedeltà a loro, di esclusività”, ha spiegato.

“Non ho sentito la necessità di guardarmi intorno in quegli anni. Fino a quando non sono entrata nella Casa del Grande Fratello e mi sono distratta dopo tanti anni di devozione alla maternità”.

Ora le cose sembrano poter essere cambiate: “Mi concedo un po’ di tempo per capirli, voglio restare in ascolto. In questi mesi sono stati da soli e sono cresciuti, io invece sono regredita e sono tornata alla mia natura un po’ selvatica. Piano piano torneremo a un nuovo equilibrio e vediamo dove ci porta il cuore”, ha aggiunto.

Di seguito anche un post Instagram del programma con l’attrice e i suoi figli:

Lavoro e futuro

In tema di lavoro, dopo aver parlato del suo storico ruolo di Eva in ‘Vivere’ ammettendo di soffrire il fatto che il pubblico amasse più il personaggio di lei, la donna ha spiegato quale potrebbe essere il suo futuro nel piccolo schermo.

“Se mi piacerebbe tornare a recitare? Sinceramente preferirei condurre…”, ha concluso con un grande sorriso la Luzzi.

