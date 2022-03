Il 19 marzo a Villa Gernetto Silvio Berlusconi e Marta Fascina celebreranno la loro unione alla presenza di alcuni invitati.

Nonostante entrambi abbiano smentito le voci che li vorrebbero sposati, Marta Fascina e Silvio Berlusconi hanno comunque organizzato una festa per celebrare la loro unione e, stando a quanto riporta Fanpage, all’evento i due si scambieranno anche le fedi. Alla cerimonia – che non sarà un matrimonio ufficiale – saranno presenti alcuni esponenti della politica e i figli di Silvio Berlusconi, che il 29 settembre 2022 compirà 86 anni.

Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi e Marta Fascina: la cerimonia

Quando alcune settimane fa sono circolate voci riguardanti il presunto matrimonio di Silvio Berlusconi e Marta Fascina, il Cavaliere si era subito sbrigato a smentirle. Nonostante questo il 19 marzo sembra che un evento del tutto simile a un matrimonio si svolgerà a Villa Gernetto, dove i due avrebbero testato diversi catering e dove sarebbero attesi 60 invitati, per un festeggiamento sobrio con esponenti della politica e della famiglia.

Secondo indiscrezioni non mancheranno anche delle foto sui social a testimonianza dell’evento, ma guai a chiamarlo a matrimonio: a causa del conflitto con la Russia e a causa dei suoi 2 precedenti matrimoni falliti, Silvio Berlusconi sarebbe stato sconsigliato dall’ufficializzare un’altra unione sentimentale. Di fatti non si tratterà di una cerimonia ufficiale, ma sembra che non mancheranno i fatidici anelli. Lui e Marta Fascina fanno ormai coppia fissa da diverso tempo e a San Valentino non hanno risparmiato ai fan un loro scatto romantico con tanto di torta a tema.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG