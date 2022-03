Emanuela Folliero ha fatto sapere di essersi rotta una gamba a causa di un marciapiede sotto casa sua a Milano.

A causa di un marciapiede rovinato a pochi metri da casa sua, la showgirl Emanuela Folliero è caduta e si è rotta una gamba. Lei stessa ha raccontato la spiacevole disavventura ai suoi fan e si è mostrata via social con la gamba ingessata: “Sono uscita di casa, ho fatto venti passi e mi sono imbattuta in uno dei tanti trabocchetti dei marciapiedi di Milano. Sono caduta come una pera, mi sono fracassata”, ha dichiarato la Folliero, che ha anche ringraziato i presenti che l’hanno soccorsa e portata in ospedale.

In un altro post via social la conduttrice si è mostrata mentre era stesa sul marciapiede visibilmente provata.

Emanuela Folliero: la gamba rotta

Emanuela Folliero è stata vittima dell’incuria sui marciapiedi e ha finito per cadere per terra, rompendosi una gamba. La showgirl, nonostante il dolore, ha tranquillizzato i fan sul suo umore e ha ringraziato coloro che per primi le hanno offerto soccorso.

“Le conseguenze della manutenzione delle strade e dei marciapiedi milanesi! Grazie ai miei soccorritori, ai medici e agli operatori dell’ospedale Gaetano Pini”, ha dichiarato la conduttrice, e ancora: “Sono caduta come una pera”.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG