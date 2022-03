Marica Pellegrinelli ha finalmente ritrovato la serenità sentimentale e il suo ex marito, Eros Ramazzotti, sarebbe assolutamente favorevole.

Da alcuni mesi Marica Pellegrinelli fa coppia fissa con il produttore William Djoko e sembra che di recente i due abbiano smesso di nascondersi. La modella avrebbe presentato la sua nuova fiamma ai figli, Gabrio Tullo e Raffaella Maria, e l’ex marito Eros Ramazzotti – stando a quanto riporta Oggi – avrebbe definito il nuovo fidanzato dell’ex moglie “un bravo ragazzo”. Il cantante sarebbe felice dell’entusiasmo con cui i suoi figli avrebbero accettato il produttore in famiglia.

Marica Pellegrinelli: il nuovo amore

Dopo alcune relazioni finite male (come quella con Charley Vezza) sembra che Marica Pellegrinelli abbia finalmente trovato la serenità accanto al dj e produttore William Djoko. I due non si nascondono più e la modella – da sempre molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata – avrebbe presentato il fidanzato ai figli.

Marica Pellegrinelli è riuscita a mantenere un buon rapporto con l’ex marito, Eros Ramazzotti, con cui ha mantenuto uno splendido legame anche per il bene dei loro due bambini. “Nella mia vita Eros avrà sempre rilevanza. Se però ti accorgi di non essere felice, devi trovare il coraggio di andare a cercartela la felicità. Io non l’ho ancora trovata”, ha dichiarato lei a F.

