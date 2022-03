Clarissa Selassié ha smentito la voce secondo cui avrebbe fatto delle avances a Alessandro Basciano, fidanzato di Sophie Codegoni.

Clarissa Selassié ha smentito via social di aver fatto delle avances a Alessandro Basciano, fidanzato con la sua amica Sophie Codegoni. Secondo indiscrezioni sarebbe stata proprio la bionda influencer a mettere in circolazione il gossip riguardante una presunta avance fatta da Clarissa a Basciano, ma al momento la questione non ha ricevuto conferme.

“Io ho sempre supportato la mia amica anche fuori dalla casa e non mi sono MAI esposta contro di lei (anche quando dall’altra parte persone della sua famiglia non hanno avuto la stessa accortezza). Quando ho potuto in studio ho cercato di non mettere mai legna sul fuoco e di proteggere la nostra amicizia. Da parte mia almeno sono ancora molto legata a lei e mi dispiace di questo accaduto, sono stata sin dal primo giorno legata a lei e ho ben altro da fare che “provarci” con il fidanzato di una delle mie amiche più care. Spero non siano stati loro a rilasciare queste dichiarazioni perché altrimenti sarebbero fake news”, ha precisato Clarissa nelle sue stories.

Secondo un rumor diventato sempre più insistente in rete, Clarissa Selassié avrebbe fatto delle avances a Alessandro Basciano, oggi fidanzato con la sua amica, Sophie Codegoni. Clarissa Selassié ha smentito la notizia (che, secondo i rumor, sarebbe stata messa in circolazione dalla stessa Sophie). La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

Nel frattempo Sophie e Basciano hanno fatto sapere di essere pronti a andare a vivere insieme e in tanti non vedono l’ora di sapere quali saranno le novità per la coppia.

