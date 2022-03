Denis Dosio ha fatto luce sul suo orientamento e sui suoi video con gli uomini e La Pupa e il Secchione.

Denis Dosio è da tempo protagonista di alcune voci riguardanti la sua presunta vicinanza a uomini gay e, a La Pupa e Il Secchione, lui stesso ha voluto mettere a tacere simili voci precisando di essere etero:

“Leggo anche io ‘Denis Dosio gay’. La verità però è che sono un etero che decide di sperimentare nuove emozioni e lo fa tramite un canale web. Sono in contatto con altri ragazzi di questa piattaforma. Mi piace farlo e mi diverto tanto, anche perché sto facendo moltissime collaborazioni con influencer molto più famosi di me. In questi mesi ho girato tanti filmati con altri ragazzi.”

Denis Dosio etero: la confessione

A La Pupa e il Secchione Denis Dosio ha fatto luce sul suo orientamento e ha anche confessato come sarebbero andate realmente le cose nei giorni scorsi, quando si è sparsa la voce che sarebbe stato arrestato dalla polizia mentre girava un video all’aperto con un altro suo coetaneo (senza vestiti).

“La storia della Polizia quando ero in un bosco con un altro influencer? Non sono stato assolutamente arrestato, bensì fermato dalla polizia…Ero in un luogo isolato e stavo girando un video con un collega creator”, ha precisato l’ex gieffino.

