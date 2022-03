Secondo il magazine Oggi sarebbe stata l’amicizia tra Tomaso Trussardi e Chiara Ferragni a scatenare la gelosia del rapper Fedez.

Di recente è circolato un gossip che avrebbe visto protagonista Chiara Ferragni e “il rampollo di una famosa famiglia legata al mondo della moda, fresco di separazione”. Secondo il settimanale Oggi si sarebbe trattato di Tomaso Trussardi, vecchio amico dell’influencer che, dopo l’addio a Michelle Hunziker, sarebbe tornato a frequentarla.

Fedez Chiara Ferragni

Chiara Ferragni e Tomaso Trussardi

Fedez e Chiara Ferragni non hanno confermato le voci in merito alla loro presunta crisi né tantomeno quelle riguardanti la presunta gelosia del rapper nei confronti di un amico speciale dell’influencer. Secondo Oggi è però vero che l’influencer sia tornata a vedersi di tanto in tanto con Tomaso Trussardi, l’imprenditore che è da poco tornato single dopo l’addio a Michelle Hunziker.

Chiara Ferragni non ha confermato le voci in circolazione ma in tanti, tra i suoi fan, sono curiosi di sapere se ci saranno ulteriori sviluppi sulla vicenda. Al momento l’influencer sembra essere più felice che mai con Fedez e i loro piccoli, e entro il 2022 i due andranno a vivere in una nuova casa, dotata di tutti i comfort, nel quartiere di CityLife a Milano.

