Shaila Gatta, dopo il libro in arrivo un altro grande progetto: l’annuncio sorprende i fan

Shaila Gatta sorprende i fan con un nuovo annuncio: oltre al libro, in arrivo un’altra grande novità, “Un sogno che si avvera”.

L’ex concorrente del Grande Fratello, Shaila Gatta, sorprende ancora con un nuovo e inaspettato progetto. Dopo aver annunciato l’uscita del suo primo libro, l’influencer e ballerina lancia ora un nuovo progetto che ha colto di sorpresa i suoi fan. Scopriamo tutti i dettagli.

Shaila Gatta lancia Leggera_beauty

Shaila Gatta ha rivelato ai suoi follower che presto arriverà leggera_beauty, una linea di prodotti per la cura della pelle e del corpo che sarà disponibile a partire dal 23 aprile. L’annuncio è arrivato attraverso i suoi canali social, dove Shaila ha condiviso il suo entusiasmo per questa nuova avventura.

Con un video che la ritrae sorridente e spensierata nella Casa del GF, Shaila Gatta ha scritto: “Non sapete quanto io sia felice di aver creato tutto questo per voi. Come dico sempre, la pelle è una spugna“.

La linea, come si apprende dalla biografia del profilo dedicato ShaylinkaSquad, promette di unire ingredienti di qualità a una filosofia di benessere e autenticità.

Dalla televisione all’imprenditoria: un nuovo capitolo per Shaila Gatta

Il lancio di leggera_beauty arriva in un periodo delicato per Shaila Gatta, che di recente ha condiviso con i suoi follower alcuni problemi di salute e la rottura con Lorenzo Spolverato. Nonostante questo, la giovane artista dimostra grande determinazione e voglia di reinventarsi. Dopo il successo mediatico ottenuto grazie alla partecipazione al Grande Fratello, Shaila continua a investire su se stessa, esplorando nuovi ambiti professionali.

Il progetto appare ambizioso, e resta da capire se Shaila sarà coinvolta anche nella produzione e nella gestione del brand o se si affiderà a un team di esperti. In ogni caso, la sua fanbase sembra pronta a sostenerla in questa nuova sfida.

Cresce l’attesa per scoprire i dettagli della linea leggera_beauty, il cui debutto è fissato per il 23 aprile. Secondo le indiscrezioni, si tratterà di una gamma completa di prodotti pensati per valorizzare la bellezza naturale e prendersi cura della pelle. Ancora pochi giorni, dunque, e sapremo se questo nuovo sogno firmato Shaila Gatta riuscirà a conquistare anche il mondo della cosmesi.