Selvaggia Roma: lite con Martina Nasoni prima del Grande Fratello Vip 5

Martina Nasoni, vincitrice dell’ultima edizione nip del ‘Grande Fratello’, intervistata, qualche giorno fa, da Giada Di Miceli a ‘Non succederà più’, il programma radiofonico sulle frequenze di Radio Radio, ha raccontato, per la prima volta, di essersi scontrata con Selvaggia Roma che, da qualche settimana, è diventata una concorrente del reality di Canale 5:

“È una ragazza con cui mi sono scontrata anche io per cose nostre. Uno scontro che era poi una cavolata, però lei è la classica ragazza che usa aggettivi davvero brutti verso le altre donne e anche con superficialità e questa cosa a me non piace, soprattutto verso persone che non conosci. Mi ha insultata pesantemente sul mio essere donna, mi ha dato della poco di buono senza conoscermi e senza motivo”.

Durante l’intervista radiofonica, l’ex gieffina, ha spiegato, per la prima volta, il motivo della lite con l’ex protagonista di ‘Temptation Island’.

“È stato per un ragazzo che prima corteggiava lei poi ha smesso e ha iniziato a corteggiare me. Lei ha reagito in maniera eccessiva”.

Martina, infine, ritiene che l’influencer abbia cavalcato l’onda del gossip (veri o presunti) per entrare nel loft di Cinecittà:

“Credo sia una ragazza che ha capito come funzionano certe cose, si sta giocando il suo Grande Fratello forse anche in maniera negativa perché sta prendendo molte persone contro. Penso che lei stia più giocando che essere se stessa”.

Ci sarà, prima o poi, un chiarimento tra le due donne dentro e fuori la casa del GF?!