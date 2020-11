Grande Fratello Vip 5, il retroscena su Andrea Zelletta: “Ha chiesto ad Elisabetta Gregoraci di fare la madrina al figlio” (video)

In attesa di conoscere il proprio destino all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 5’ (sarà un concorrente o no?!), Giacomo Urtis è entrato a far parte, a tutti gli effetti, delle dinamiche dei due gruppi. Il chirurgo dei vip, trovando in camera con Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta, Giulia Salemi e Selvaggia Roma, ha commentato quello che è accaduto, ieri sera, nella stanza arancione. Ovvero l’acceso confronto tra Elisabetta Gregoraci ed Enock Barwuah per via di alcuni apprezzamenti della showgirl nei confronti di Andrea Zelletta.

Urtis ha ribadito il fatto che l’ex moglie di Briatore è riuscito a tessere rapporti di amicizia con gli altri ragazzi senza troppe difficoltà (Qui, il video):

Orlando: “È incredibile come di là pendano completamente dalle labbra di Elisabetta, dovremmo tutte prendere esempio”.

Ruta: “Sicuramente è una ragazza di carisma, le viene naturale, ma se avessero dormito qua dentro sarebbe stato diverso”.

Il medico, invece, ha rivelato, per la prima volta, un dettaglio inedito del rapporto tra la showgirl calabrese e l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’:

Urtis: “È stata idealizzata, i ragazzi sono affascinati da lei. Andrea le ha chiesto di fare da madrina al figlio, quando ancora un figlio non c’è, una Gregoraci fuori fa sempre comodo”.

La Orlando, infine, in qualche modo, ha cercato di giustificare l’atteggiamento dei giovani concorrenti che hanno visto nell’amica un punto di riferimento all’interno del ‘Grande Fratello Vip 5’:

Zelletta: “Li capisco, la Gregoraci è un nome, probabilmente è la più famosa qui dentro e una vera celebrity”.