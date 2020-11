Cristiano Malgioglio al Grande Fratello Vip 5: “Voglio smuoverli”

Stasera, nel corso della nuova puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’, Cristiano Malgioglio farà ufficialmente il proprio ingresso nella casa come concorrente. Intervistato da FqMagazine, il noto cantautore si prepara ad incontrare i suoi compagni d’avventura, quelli che, il conduttore del reality di Canale 5, ha definito ‘vipponi’:

“Nooo, per carità. Lo dirò subito a Signorini: guai a chiamarmi “vippone”. Non vado in una Casa assieme a Carolina di Monaco o Ornella Muti. Tre quarti dei concorrenti nemmeno li conosco, non so che lavoro facciano, non conosco i loro nomi. Certo, troverò qualche vip come Elisabetta Gregoraci, Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta. So che gli altri hanno fatto qualche fiction, qualche sfilate, ma non saprei dirle i nomi. A questo punto voglio un Oscar da parte degli altri concorrenti per il coraggio che ho di stare con loro (scherza, ndr)”.

Al momento, però, il gieffino non ha un proprio preferito. Ha intenzione di conoscerli tutti senza emettere un giudizio a priori dettato, forse, da interferenze esterne:

“Voglio conoscerli e parlare con loro prima di dare dei giudizi. Voglio smuoverli perché, altro che comodini, alcuni sembrano dei lampadari. Bisogna accenderli perché alcuni di loro sono spenti. Molti stanno aspettando il mio incontro con Tommaso Zorzi: ci eravamo conosciuti qualche tempo fa, credo che abiti vicino a casa mia. Magari insieme daremo una botta di allegria. Mi piacerebbe portare un po’ di leggerezza: ne abbiamo tutti bisogno!”