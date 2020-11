Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro ad Ogni Mattina: “Perdonare un tradimento? Mai” (video)

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, ospiti, in studio, oggi 30 novembre 2020 di ‘Ogni mattina’, il contenitore mattutino di Tv8, condotto (eccezionalmente da casa a causa della positività di Giovanni Ciacci) da Alessio Viola ed Adriana Volpe, hanno raccontato gli sviluppi della loro storia d’amore nata all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 4’.

Il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro ha rivelato cosa l’ha fatto innamorare della fidanzata: “Confermo, gli occhi blu! Però, in realtà, quello che mi ha colpito in primis è stato il suo carattere… quello che c’è oltre l’aspetto fisico. E’ stupenda e meravigliosa, però inizialmente mi ha colpito la sua testa”.

Entrambi, però, non perdonerebbero un tradimento: “E’ una cosa che non accetto, anche se me lo dovesse confessare lei, anche perché se arrivi al punto di dover tradire significa che qualcosa non va e ti manca qualcosa. Non perdonerei mai”

Il giovane conduttore, infine, ha confessato che, in questi mesi, ha imparato a fregarsene delle critiche degli haters: “Mi scivola addosso, abbiamo imparato proprio a fregarcene tanto ci saranno sempre. Non capisco, oltretutto con il momento storico che stiamo vivendo, con tutti i problemi che ci sono venire ad attaccare… (…) Assieme alla gente che dice cattiverie, abbiamo anche tantissima gente che ci ama (…) Dritti per la nostra strada! E’ amore, ma io non avevo dubbi! Mai avuto un dubbio”.

L’influencer siciliana, infine, ha mostrato, con orgoglio, l’anello di fidanzamento. Anche se c’è una progettualità di coppia, al momento, la proposta di matrimonio è rimandata. A quando l’annuncio ufficiale?