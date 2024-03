Poche parole e un numero sono bastati a Selvaggia Lucarelli per “pungere” Ilary Blasi e l’andamento delle vendite del suo libro ‘Che Stupida’.

Attenta e sempre sul pezzo Selvaggia Lucarelli che nelle ultime ore ha fatto notare un dato molto particolare che riguarda il libro di Ilary Blasi, ‘Che Stupida’. La giornalista, a modo suo, con poche parole ha, di fatto, lanciato una bella frecciata alla conduttrice a proposito dell’andamento vendite della sua opera dopo circa un mese.

Selvaggia Lucarelli, il messaggio sul libro di Ilary

Sebbene la brava Selvaggia non abbia fatto altro che dare solo qualche numero, le sue poche parole sono sembrate, di fatto, una frecciata in piena regola. Il libro della Blasi, infatti, era preordinabile dal 9 gennaio in tutte le librerie e store online. Al netto dell’uscita ufficiale il 30 gennaio, e una campagna di pubblicità notevole, al momento, il risultato ottenuto è molto vicino “al flop”.

“Il pubblicizzatissimo libro di Ilary Blasi ‘Che Stupida’ ha venduto 8470 copie. (dati aggiornati a ieri di GFK)”, ha scritto la Lucarelli. Niente più e niente meno.

Evidente, però, come le parole della donna siano sembrate una sorta di presa in giro alla conduttrice.

Le reazioni

A fare da eco al post su X della giornalista, anche tantissimi seguaci e utenti del web. I like e i commenti, infatti, si sono moltiplicati nel giro di pochissimo tempo.

In modo particolare ne spiccano alcuni: “Sono tantissime, considerando il target al quale è rivolto il libro”, ha scritto un utente con sarcasmo. E ancora: “‘Che stupida’ credo si riferisse alla gente che lo compra!”. Oppure ancora: “E quanti di questi 8470 sanno leggere?”.

Insomma, se l’obiettivo della Lucarelli era creare un po’ di movimento attorno al “flop” della Blasi, l’obiettivo è stato raggiunto.

Di seguito anche il post su X della giornalista con i vari commenti ricevuti:

Il pubblicizzatissimo libro di Ilary Blasi “Che stupida” ha venduto 8. 470 copie. (dati aggiornati a ieri di GFK) — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) February 29, 2024

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG