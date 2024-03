Per la prima volta in tv, l’ex moglie di Silvio Berlusconi, Veronica Lario, racconta dettagli inediti sulla sua vita, privata e professionale.

Prima volta in un programma tv e prima volta che parla al pubblico da quando, nel 2009, fu avviata la separazione dal compianto Silvio Berlusconi. Stiamo parlando della sua ex moglie, Veronica Lario, che è stata protagonista di ‘A cena da Maria Latella’, il dinner talk in onda su SkyTg24. Diversi gli argomenti affrontati dalla donna: dal divorzio con l’ex Premier fino alla sua attualità.

Veronica Lario: “Trattata da velina ingrata”

“Il mio passato non ha segreti. Non posso essere ricattabile e posso dire quello che penso, indipendentemente dal mio passato”, ha detto la Lario in alcune prime dichiarazioni riprese da diverse agenzia stampa in vista dell’intervista completa che andrà in onda su Sky Tg24.

Sul periodo post divorzio da Berlusconi, la donna ha spiegato: “Sono passata dall’essere ‘una velina ingrata’, al tribunale di Milano che mi ha negato ogni diritto. Un salto di 10 anni in cui mi sono sentita un po’ vessata. Cosa facevo? Subivo ed è difficile combattere contro il potere e la stampa soprattutto quando la stampa è piegata al potere. Io l’unica cosa che potevo fare era qualche passo indietro e quelli ho imparato a farli, forse dall’equitazione”.

Cosa fa adesso

Proprio l’equitazione è stato il suo principale passatempo e “cura” dopo quei momenti difficili vissuti: “Inizialmente mi sono dedicata alla mia grande passione che erano i cavalli, una passione che non avevo mai pensato di coltivare. Dopo la separazione ho iniziato a montare a cavallo. A 55 anni, quando uno smette, io ho iniziato. Mi è servito molto”, ha raccontato la Lario.

E sull’attualità: “Oggi sono una persona normale, un’imprenditrice. Finito questo momento che per me è stato molto complesso mi sono chiesta se fosse stato possibile ricominciare perché pensavo che per me non ci fosse più nulla. Ho pensato ‘forse ha vinto il potere’, ma alla fine mi sono detta non è impossibile e ci ho provato”.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG