Ospite di Massimo Giletti sulla Rai, Maria De Filippi ha fatto delle rivelazioni inedite riguardo il suo passato, privato e televisivo.

Una Maria De Filippi inedita è stata ospite del programma di Massimo Giletti sulla Rai, ‘La Tv fa 70′. La conduttrice, regina di Mediaset, ha avuto modo di svelare lati inediti riguardanti la sua vita privata e lavorativa. Spiccano in modo particolare le parole sulle conseguenze dell’attentato a carattere mafioso subito da lei e da suo marito, Maurizio Costanzo, nel 1993.

Maria De Filippi e i problemi dopo l’attentato

La De Filippi ha raccontato come abbia vissuto i momenti successivi all’attentato subito da lei e dal compianto marito Costanzo. Se il giornalista ha reagito unendosi ancora di più a lei, dal canto suo la Queen di Mediaset ha svelato: “Io all’epoca ero diventata davvero pesante, una rompiscatole. Ho fatto blindare tutta casa, la bomba era scoppiata alle dieci meno un quarto e io tutte le sere mi agitavo a quell’ora e non dormivo più“.

Sotto consiglio proprio di Costanzo, la brava Maria tentò con l’ipnosi: “In effetti mi aiutò perché tornai a dormire. In quella circostanza fu totalmente lui di aiuto e di supporto a me”.

Le proposte della Rai

Dal privato al lavoro con la regina di Canale 5 che ha raccontato anche il rapporto con la Rai e tre offerte ricevute in passato: “Dopo il primo anno di Amici ebbi tre offerte dalla Rai. Una proposta per Rai Uno, una per Rai Due, Mixer giovani, e una per Rai Tre”. Eppure nulla andò a buon fine.

Ora, invece, le cose sono diverse: “In tutti questi anni nessuno della Rai mi ha mai fatto una proposta, credimi. E hanno fatto bene: hanno tanti conduttori bravissimi non hanno certo bisogno di me!”.

Di seguito anche un post Instagram della Rai relativo al programma di Giletti:

