Frecciata di Selvaggia Lucarelli ad Antonella Clerici e non solo dopo la situazione che ha coinvolto Lorenzo Biagiarelli e ‘È sempre mezzogiorno’.

Particolare momento di tensione tra Selvaggia Lucarelli e Antonella Clerici, va detto, a distanza. La penna graffiante ha punzecchiato la conduttrice di ‘È sempre mezzogiorno’ e, in generale, la trasmissione, per il trattamento riservato a Lorenzo Biagiarelli, ovvero il fidanzato della giornalista. L’uomo si era allontanato dal programma per prendersi una pausa dopo il caso del suicidio della ristoratrice di Lodi, Giovanna Pedretti, e le accuse di gogna mediatica. Una pausa che, poi, si è rivelata, non solo per sua scelta, definitiva.

Selvaggia Lucarelli punge Antonella Clerici

Parlando nel corso di una diretta Instagram insieme a Davide Maggio, la Lucarelli ha colto l’occasione per soffermarsi, appunto, sul trattamento riservato al fidanzato. “Fare finta che non sia proprio mai esistito, che non abbia mai fatto parte della famiglia, a me è dispiaciuto”, ha spiegato. “Dopo quattro anni in cui tu sei una presenza fissa in quel programma, secondo me bastava dire ‘Lorenzo non tornerà più perché ha preso un’altra strada. Ciao e grazie perché sei stato con noi quattro anni’”, ha proseguito Selvaggia senza fare particolari riferimenti alla Clerici. “Solo questo. Nessuno gli ha mai più chiesto di tornare, c’è anche un sostituto. Anche lì, uno deve leggerlo sui giornali che è stato trovato un sostituto?”.

Il trattamento a Biagiarelli

La Lucarelli non si è lamentata tanto della decisione di lasciare “a casa” Biagiarelli, quanto dei modi: “Non è l’essere mandato via, che fa parte delle cose della vita. Anzi, forse anche per Lorenzo questo sarebbe stato l’ultimo anno a prescindere, ha altre cose. Quindi, non so neanche se sarebbe rimasto… però inghiottito così nell’oblio, come se non fosse mai esistito, mi è dispiaciuto. Detto questo, basta, alla fine le cose veramente gravi sono altre”, ha concluso la penna graffiante. Vedremo se da parte del programma o di Antonella Clerici arriveranno delle repliche.

