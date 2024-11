Ironia pungente e non solo: Paola Ferrari sembra aver lanciato un duro attacco a Chiara Ferragni con riferimento alla sua nuova relazione.

Dopo Melissa Satta e Diletta Leotta, un’altra “vittima” dei commenti pungenti di Paola Ferrari, o almeno così sembra. Da un profilo Instagram che sembra appartenere alla nota giornalista, infatti, ecco arrivare un durissimo messaggio a Chiara Ferragni con particolare riferimento alla sua nuova relazione con l’imprenditore Giovanni Tronchetti Provera.

Paola Ferrari, il post contro Chiara Ferragni

Sta destando particolare clamore il recente post Instagram di Paola Ferrari. La nota giornalista, infatti, sembra essere stata autrice di un messaggio contro Chiara Ferragni e contro l’attuale relazione da poco iniziata con Giovanni Tronchetti Provera.

Come detto, da un account Instagram che sembra essere appartenente alla Ferrari, ecco la stoccata alla Ferragni: “Da ‘Pensati libera’ a ‘Pensati sciura (milanese)’ è solo un attimo! Da buona imprenditrice se gli affari non vanno bene si cambiano gli obbiettivi!”.

In questo senso, oltre all’ironia sulla scritta “sanremese”, spicca l’evidente frecciata a livello sentimentale e non solo che sembra indirizzata proprio a Tronchetti Provera.

Le reazioni

Sebbene non sia la prima volta che la Ferrari risulta pungente con un volto noto, questo post ha suscitato reazioni piuttosto forti e sorprese. “Ma cosa è successo alla Ferrari?”, “Quanta cattiveria, soprattutto da parte di una donna come lei”, si legge. E ancora: “Non sono una fan di Chiara Ferragni, ma leggere questo post scritto da una donna mi ha dato fastidio”. “Con tutto il rispetto per la Signora Ferrari io non capisco perché interessarsi ancora e ancora a questa questione!!!Con tutti i problemi che abbiamo nel nostro paese!!!”, ha scritto, invece, un altro utente sotto al post.

Al momento non sono arrivate repliche. Staremo a vedere se ci saranno novità sulla vicenda nelle prossime ore.

