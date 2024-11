Cosa succede durante le liti tra Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli? A rivelarlo è stata la donna che ha raccontato di avere un caratterino niente male.

Fanno coppia fissa da anni e hanno trovato il modo di essere felici al netto di qualche lite piuttosto curiosa. Stiamo parlando di Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli, coppia nata al Grande Fratello, che continua ad essere super innamorata dopo aver costruito una bellissima famiglia insieme con tanto di figli, Matilda, 17 anni, e Tancredi, 11.

Katia Pedrotti, le liti con Ascanio: il racconto

Intervistata da Oggi, Katia Pedrotti ha svelato come funzionino certe dinamiche all’interno della sua famiglia. In particolare a come vadano i litigi con Ascanio Pacelli ma anche con i loro figli. La donna ha ammesso di avere un carattere decisamente forte.

“Sono molto ‘colorata’ nei miei litigi. Poi se si tratta di una questione a cui tengo particolarmente, passano anche giorni prima di riconciliarsi”, ha ammesso la Pedrotti.

Curioso quanto rivelato sui suoi atteggiamenti con Ascanio: “Lo blocco su WhatsApp e Instagram o gli dico: ‘Esco e non tornerò mai più’”. Al netto della durezza con Pacelli, Katia ha svelato di non essere troppo leggera neppure con i figli: “Come no! Dico: ‘Non uscirete per 32 mesi’. ‘Ti ritiro la Playstation e ci giocherai quando avrai 24 anni’”.

Cosa succede in casa

Nel corso dell’intervista, la Pedrotti ha raccontato uno degli episodi che maggiormente porta lei e Ascanio a discutere. “Io in casa sono una molto precisa, di conseguenza non mi piace il disordine è…]”, ha detto Katia.

E ancora: “Hai appena sistemato la cucina, l’hai pulita. Lui arriva con un cracker e lascia briciole ovunque. Io proprio quella roba lì non la sopporto, vado fuori di testa”, ha rivelato ancora la donna su cosa la faccia arrabbiare maggiormente da parte della sua dolce metà.

