La notizia shock sconvolge i fan: Alessandro Basciano è stato arrestato. I rumors e la smentita (rimossa subito dopo).

Durante la notte tra il 21 e il 22 novembre ha iniziato a circolare uno scoop inaspettato: Alessandro Basciano sarebbe stato arrestato.

La notizia, riportata anche dall’esperto di gossip Alessandro Rosica, ha sconvolto i fan. Ma qual è il motivo del presunto arresto? Scopriamo tutti i dettagli.

Alessandro Basciano arrestato: cos’è successo

“Basciano è detenuto in carcere” scrive Rosica tra le storie Instagram, e aggiunge “Praticamente Alessandro ha distrutto l’auto a Mattia, l’amico di Sophie“.

Lo stesso Basciano, tuttavia, aveva “tentato” di smentire la notizia, condividendo due storie sul suo profilo Instagram, successivamente rimosse.

Anche Fabrizio Corona pare confermare lo scoop, pubblicando persino alcuni audio con il presunto avvocato di Basciano.

Intanto la notizia ha già fatto il giro del web è sono arrivate le prime reazioni social.

Quindi Basciano è davvero a san vittore la notizia era vera pic.twitter.com/TjGWpUP4P9 — 🎡LiberaMente🤹🏻‍♀️ (@LiberaMente2017) November 21, 2024

Scopriamo che cosa ha detto.

Alessandro Basciano in carcere: le parole dell’avvocato

Quello che, a detta di Corona, è il presunto avvocato di Basciano avrebbe riferito i dettagli dell’accaduto.

Nella clip audio si sente l’ex re dei paparazzi dire: “Ma è possibile che lui nel mezzo di questo smentisca? Lui pensa che se dice che non è vero e fa le storie Instagram, non venga fuori su tutti i giornali? Ah tu non sei lì con lui? Io mi chiedo come faccia ad usare il cellulare, mi ha anche chiamato“

E continua: “Ah è già in carcere? Sì, ok. Ma per il reato di Sophie? Ah lei l’ha denunciato per atti persecutori… Però perché l’hanno portato via? Che pericolo c’era? Non c’era al reiterazione del reato o il pericolo di fuga e l’inquinamento delle prove“.

“Poi so degli altri episodi – continua Corona –, che ha picchiato l’amico di Sophie, M.F. Quindi lui avrà fatto una denuncia come la Codegoni. Denuncia che sarà stata integrata. Però io avvocato devo farle una domanda. Ma il suo assistito che mi chiama mentre lo arrestano e chiama per smentire la notizia, ma che cervello ha?“.

