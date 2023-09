Nella prima puntata di Domenica In, Mara Venier ha fatto un’inaspettata confessione su una relazione da lei avuta in passato.

I Pooh sono stati gli attesi ospiti della prima puntata di Domenica In, che il 17 settembre è ripartito con una nuova edizione che sarà l’ultima – sembra – condotta da Mara Venier. La stessa conduttrice si è resa da subito protagonista di un’inaspettata confessione all’interno del programma e, avvicinandosi al cantante Red Canzian ha detto:

“Con te sono stata anche un po’ fidanzata, ma non lo diciamo a nessuno”. Il gossip è subito rimbalzato in rete dove in tanti sono adesso curiosi di saperne di più sul presunto flirt avuto in passato dai due vip.

Mara Venier: il gossip su Red Canzian

A Domenica In Mara Venier ha fatto per la prima volta un’inaspettata confessione sul suo rapporto con Red Canzian che, finora, aveva sempre definito come un suo grande amico. In passato era stata la stessa figlia del musicista – Chiara Canzian – a svelare a Oggi è un altro giorno di esser stata particolarmente gelosa delle donne che sarebbero state solite “ronzare” attorno a suo padre, compresa proprio Mara Venier. La conduttrice e Canzian finora non avevano mai parlato pubblicamente della questione e in tanti, tra i fan dei social, sono impazienti di sapere se sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari.

Per il momento il gossip svelato da Mara Venier ha spiazzato i partecipanti al suo salotto tv e, tra le risate generali, lei e Canzian hanno preferito andare avanti senza svelare ulteriori dettagli.

