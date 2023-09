Lino Banfi ha rilasciato un’intima intervista al Corriere della Sera, e ha svelato alcuni retroscena sul suo rapporto con Papa Francesco.

Lino Banfi non ha fatto segreto di avere un ottimo rapporto con Papa Francesco con cui, per altro, condividerebbe la sua data di nascita. L’attore ha dichiarato al Corriere della Sera che lui e il Papa si sarebbero incontrati ben 7 volte e che il pontefice, di tanto in tanto, gli telefonerebbe.

“Voglio diventare il giullare del Papa. Quando è incavoleto, mi chiama, e io la faccio sorridere. Ogni tanto mi chiama. E io gli racconto gli episodi più divertenti della mia vita, e pure quelli tristi: il mio sogno è sempre stato far ridere e piangere insieme. Come prova d’amicizia gli ho chiesto questa foto. Lui ha messo via il bastone, e si è appoggiato a me”, ha ammesso il celebre attore.

Lino Banfi: la confessione su Papa Francesco

Lino Banfi non ha mai nascosto di essere molto religioso e, dopo la scomparsa della sua adorata moglie, il suo rapporto con la fede è se possibile anche aumentato. Il volto tv ha rilasciato un’intima intervista al Corriere della Sera dove ha confessato alcuni retroscena sulla sua vita privata e ha ammesso di essere convinto che sua moglie lo stia “preparando all’aldilà”. Sui social in tanti hanno espresso la loro vicinanza e il loro calore all’attore, che non ha fatto segreto di aver sofferto moltissimo per la scomparsa di sua moglie.

Lucia era da tempo affetta dall’Alzheimer e Lino Banfi aveva ammesso che da tempo avesse difficoltà persino a riconoscerlo.

