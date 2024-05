Dopo la vittoria ad Amici23, Sarah Toscano si racconta a 360°. La vincitrice del talent sogna in grande e non dimentica Maria De Filippi.

Ha vinto in modo inatteso Amici e adesso si prepara a fare carriera con il sogno nel cassetto di Sanremo. Stiamo parlando di Sarah Toscano che a Fanpage ha rilasciato una interessante intervista dove, oltre a raccontare la sua esperienza nella scuola più famosa d’Italia, ha rivelato anche alcuni particolari dettagli del rapporto con Maria De Filippi.

Sarah Toscano, da Amici al sogno Sanremo

La brava e bella Sarah dopo la vittoria di Amici intende studiare e crescere con l’obiettivo dichiarato di prendere parte alla più importante kermesse musicale del Paese, ovvero Sanremo ma magari non subito: “Penso che Sanremo sia un obiettivo da raggiungere molto importante. Però chiaramente non ho fretta perché ho 18 anni, non penso che se non vado a Sanremo quest’anno, non ci andrò mai più”, ha detto. “Anzi, penso che bisogna aspettare il momento giusto, il pezzo giusto. Non ho assolutamente fretta, né la voglia di correre”.

importante passaggio anche sul pubblico che ha reso possibile il suo trionfo nel talent di Canale 5: “Il sogno della vittoria ce l’ho dal primo giorno, non ho affrontato questo percorso pensando di poter uscire dopo poche puntate. Non credo invece ci sia stato un momento invece in cui ho pensato di vincere, anche perché il pubblico in puntata non è lo stesso che c’è fuori: non avevo contezza di come fossi percepita all’esterno, anche perché non avevamo modo di collegarci a internet”.

L’importanza di Maria De Filippi

Non poteva mancare, poi, una parola su Maria De Filippi. Sarah ha spiegato che tipo di rapporto abbia avuto con la Queen di Mediaset: “Una persona incredibile, sempre con la parola giusta al momento giusto, molto empatica. Riesce a capirti dagli sguardi e poi ha una grande memoria, ricorda veramente tantissime cose. Mi ha dato una possibilità incredibile e ci ha sostenuto, tutti, fino alla fine”.

