Giallo a L’Isola dei Famosi ma nella sua edizione spagnola, ovvero Supervivientes. Un naufrago è sparito ed è intervenuto l’esercito.

Se a L’Isola dei Famosi le polemiche e le discussioni non mancano, nella versione spagnola del reality, ovvero Supervivientes, le cose non vanno molto meglio. Anzi. In queste ore, nella trasmissione di Telecinco ci sono stati momenti di grande paura per un naufrago che è sparito e, per ritrovarlo, è dovuto intervenire persino l’esercito.

Isola dei Famosi: giallo scomparso a Supervivientes

Come sottolineato anche da DavideMaggio.it e come è ben visibile da diversi post sui social, nella versione spagnola de L’Isola dei Famosi sono state ore decisamente di tensione. Un naufrago, infatti, è sparito e per rintracciarlo è stato reso necessario l’intervento dell’esercito. Da quanto si apprende, il concorrente Angel Cristo Jr ha fatto perdere per diverse ore le sue tracce, costringendo la redazione del reality a richiedere l’intervento dell’esercito dell’Honduras.

Il conduttore di Supervivientes ha spiegato cosa sia accaduto: “Il concorrente è rimasto disperso per più di tre ore. Tre lunghissime ore in cui ha attraversato anche una zona molto pericolosa. (…) La situazione ha generato molta angoscia per l’organizzazione e i suoi colleghi, fino a quando alla fine è stato localizzato in perfette condizioni”.

Le conseguenze per il naufrago

Al netto del lieto fine per tale situazione, Angel Cristo Jr ha dovuto lasciare il reality. Infatti, l’uomo si è scusato per l’accaduto ma, alla fine, la produzione ha dovuto prendere la decisione più logica: eliminarlo. Il concorrente ha accettato di buon grado tale scelta, si è scusato e ha ringraziato sottolineando come fosse sua intenzione dire addio dopo oltre 70 giorni di gioco. Sui social, come detto, sono stati parecchi i commenti sulla vicenda che hanno sottolineato il comportamento non ottimale del naufrago che sarebbe stato dovuto ad alcuni commenti riservati da Aurah Ruiz, anche lei concorrente.

