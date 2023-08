Sara di Sturco e il fidanzato Valentino Bisegna sono diventati genitori per la seconda volta. La coppia ha dato il tenero annuncio via social.

Dopo la nascita del piccolo Martino, Sara Di Sturco e il fidanzato Valentino Bisegma (del duo Matt e Bise) hanno annunciato con gioia di essere in attesa del loro secondo bebè e, durante questi ultimi nove mesi, hanno raccontato attraverso i social i dettagli e i retroscena della gravidanza. Nelle ultime ore i due hanno annunciato ai fan di essere diventati finalmente genitori per la seconda volta di Kevin e sui social hanno fatto il pieno di like da parte di fan, amici e colleghi.

Sara Di Sturco: è nato il secondo figlio

Con enorme gioia Vale Bise di Matt e Bise e la fidanzata Sara Di Sturco hanno annunciato via social la nascita del loro secondo bebè. I due sono al settimo cielo dalla felicità e in tanti tra fan, amici e colleghi hanno fatto loro le congratulazioni.

A gennaio 2022 i due hanno avuto insieme il primo figlio, Martino, e sui social non hanno perso occasione per raccontare dettagli e retroscena relativi alla gravidanza, al parto e alla crescita del bebè. “Io e Vale abbiamo ragionato su questo: se è maschio va bene comunque, sarà coetaneo di Martino e giocheranno insieme. Se è femmina ancora meglio, così avremo maschio e femmina. Adesso non c’è più quella cosa che vogliamo maschio e femmina. Io vorrei la femmina dato che ho il maschio, ovviamente, ma anche maschio va bene lo stesso”, aveva dichiarato Sara Di Sturco attraverso i social in merito all’arrivo del suo secondo bebè.

In tanti tra i fan hanno esultato per la nascita del secondo bebè della coppia e non vedono l’ora di saperne di più in merito alla loro vita privata e alla crescita della famiglia da loro costruita insieme.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG