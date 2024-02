Angelina Mango racconta il suo incredibile viaggio verso la vittoria di Sanremo con “La Noia”.

Nel cuore pulsante della musica italiana, la 74esima edizione del Festival di Sanremo ha trovato la sua regina in Angelina Mango, la cui performance di “La Noia” ha conquistato il palco più ambito del panorama musicale nazionale.

In una conferenza stampa che ha visto la presenza anche di Geolier e Annalisa, secondi e terzi classificati, Mango ha condiviso le sue prime impressioni post-vittoria, marcando l’evento come un momento di pura incredulità e gioia.

Angelina Mango: la sorpresa di una vittoria inaspettata

“Non mi aspettavo nulla di quello che è successo. Ho cercato di vivere tutto senza aspettativa e senza pressioni“, ha confessato Angelina, sottolineando come l’approccio libero da aspettative le abbia permesso di vivere: “La settimana più bella della mia vita“.

La sua performance, insieme alla rivisitazione emozionale di “La Rondine” del padre Pino Mango durante la serata delle cover, ha toccato il cuore di molti, trasformando il palco dell’Ariston in un luogo di omaggio rispettoso e amore condiviso

La serata delle cover ha rappresentato un momento chiave per Mango, che ha interpretato “La Rondine” in onore del padre. “Su quel palco ho cercato di fare un omaggio in maniera rispettosa. L’amore che mi è arrivato da parte del pubblico, quando ho visto i cartelloni e tutti in piedi, è stato un grande onore”, ha dichiarato la cantante, evidenziando come questo gesto abbia reso orgogliosa non solo lei ma tutta la sua famiglia.

Crescita artistica e personale: l’omaggio a Maria De Filippi

La strada verso il successo di Angelina Mango è stata segnata anche dalla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, dove si è classificata al secondo posto.

Questa esperienza si è rivelata fondamentale per la sua crescita, sia artistica che personale. “L’esperienza che ho fatto nell’ultimo anno ad Amici mi ha aiutato a mettere come priorità la musica e il motivo per cui la faccio“, ha rivelato Mango, aggiungendo che Maria De Filippi ha giocato un ruolo cruciale: “Maria mi ha fatto vincere tantissime delle mie paure, mi è stata vicina sempre ed è molto contenta“.

A seguire, un post su Instagram pubblicato da Angelina Mango che la ritrae post vittoria:

