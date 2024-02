Emma Marrone: la rivincita personale a Sanremo 2024.

Dopo il sipario finale del Festival di Sanremo 2024, Emma Marrone, l’interprete di Apnea, ha vissuto una notte indimenticabile, celebrando l’evento fino all’alba. Con gli occhiali da sole a mascherare le tracce di una notte fatta di festeggiamenti e poco riposo, si è presentata a Domenica In, raccontando a Mara Venier il suo rientro a casa solo alle 8:30 del mattino.

“Ho fatto festa. Sono in after. Non mi sono fatta mancare nulla,” ha confessato Emma, tra il serio e il faceto, aggiungendo un simpatico “Scusa mamma” a chiudere il suo racconto.

Emma a Domenica In: la notte bianca post Sanremo

Durante l’intervista, è emersa anche la ragione dietro la decisione dell’artista di esibirsi in piccoli club, una mossa che ha sorpreso molti. Emma ha spiegato di aver attraversato un periodo di grande fragilità, desiderando un contatto più diretto e autentico con il pubblico.

“Ero in un momento di forte fragilità… avevo bisogno del contatto con le persone. E poi la dignità della musica è anche nei club,” ha dichiarato la nota cantante, sottolineando come la qualità dell’esibizione non dipenda dal luogo, ma dalla passione e dall’autenticità con cui viene eseguita.

Una serenità al di là della classifica finale

Nonostante si sia classificata al quattordicesimo posto, Emma non sembra dare troppo peso alla sua posizione nella classifica finale di Sanremo 2024. La sua serenità è stata evidente anche nello scambio scherzoso con Mara Venier, che la nota cantante ha definito: “Un femminone“.

“Non ho mai dato importanza ai numeri… quando hai chiara la strada, tutto il resto non conta,” ha affermato, rivelando un approccio alla musica e alla vita basato sugli obiettivi personali e sulla ricerca di autenticità, piuttosto che sul riconoscimento esterno.

