Il malcontento diventa virale: la serata di Lino Banfi al Festival di Sanremo 2024 diventa un meme.

Durante la serata finale del Festival di Sanremo 2024, il noto attore Lino Banfi, ospite d’onore seduto in prima fila al teatro Ariston, è stato immortalato in un momento di apparente serietà, se non di noia.

Quella sua espressione, catturata dalle telecamere, ha fatto il giro dei social network, trasformandosi in un meme che ha catalizzato l’attenzione di molti. Gli utenti di X, in particolare, si sono sbizzarriti, creando una serie di post e battute che hanno coinvolto l’immagine dell’attore in modo esponenziale.

La spiegazione di Lino Banfi a Domenica In

L’indomani, ospite a “Domenica In“, programma condotto da Mara Venier, Lino Banfi ha colto l’occasione per esprimere il proprio disappunto. Non solo per la trasformazione in meme ma anche per l’attuale modo di esibirsi di alcuni artisti.

Rivolgendosi direttamente a Emma, altra ospite del programma, ha criticato il modo in cui i cantanti tendono a tenere il microfono troppo vicino alle labbra. Ciò rende difficile per lui, a causa della sua età, seguire le parole delle canzoni. “Le canzoni cominciano tutte con parole bofonchiate, poi all’improvviso un urlo,” ha commentato Banfi, evidenziando come questo stile moderno di cantare renda complesso per lui apprezzare la musica e le performance.

La frustrazione del noto attore

La frustrazione di Banfi non si è limitata alla sola critica verso gli artisti, ma ha anche toccato l’esperienza vissuta durante la serata al Festival di Sanremo.

“Stavo proprio dietro al direttore d’orchestra, ho visto per tutta la sera le scapole e la cervicale del maestro,” ha raccontato il noto attore. Questo spiega l’origine del suo atteggiamento serio immortalato dalle telecamere. La sua posizione, sebbene privilegiata, non gli ha permesso di godere appieno dello spettacolo. Ciò ha generato ulteriore disappunto quando sui social è stato interrogato sul motivo per cui non apparisse divertito.

