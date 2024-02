Dall’Ariston a Domenica In, le unghie di BigMama omaggiano Mara Venier.

BigMama, l’iconica artista che ha illuminato il palco del Festival di Sanremo 2024 con la sua canzone “La rabbia non ti basta”, si è distinta non solo per la sua musica ma anche per un’immagine estremamente curata e significativa.

Dalla sua prima apparizione in total black fino alla memorabile finale con un abito rosso fuoco, ha saputo sorprendere e incantare il pubblico ad ogni esibizione. Ma a colpire sono state soprattutto le sue unghie XXL, divenute ormai suo marchio di fabbrica, che hanno raccontato storie e omaggiato icone in ogni occasione.

Le unghie di BigMama: un tributo a Mara Venier

Durante lo speciale sanremese di Domenica In, BigMama ha voluto rendere un particolare omaggio a Mara Venier, icona televisiva amatissima dal pubblico italiano.

La cantante ha esibito delle unghie XXL dalla forma quadrata, decorate con uno smalto che sfumava dal rosa al color ciliegia, impreziosite da micro cristalli. Ma il dettaglio più toccante è stata la scritta “Zia Mara“, dipinta sulle unghie, un tributo diretto alla Venier che ha colpito fan e telespettatori per originalità e affetto.

Un messaggio forte e chiaro

“BigMama col make-up vuole comunicare la forza delle donne che non devono stare un passo indietro, che non devono stare zitte, che hanno la possibilità di esprimersi come vogliono. Non devono per forza essere omologate” ha dichiarato Serena Polh, la make-up artist dietro l’immagine di BigMama, in un’intervista a Fanpage.it. Questo messaggio si è riflesso non solo nella musica ma anche nello stile visivo dell’artista, con un trucco audace e delle unghie che non passano certo inosservate.

L’attenzione ai dettagli e il desiderio di comunicare attraverso ogni aspetto dell’immagine hanno reso la nota cantante un vero simbolo nel panorama musicale e oltre. Le sue unghie, in particolare, sono diventate un mezzo per veicolare messaggi di forza, indipendenza e omaggio, confermando come l’estetica possa essere potente veicolo di espressione personale e politica.

A seguire, un post su Instagram che mostra uno dei look di BigMama sfoggiato a Sanremo 2024:

