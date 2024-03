Il giovane cantante Sangiovanni si è preso una pausa dalla musica. Carlo Verdone ha svelato di avergli mandato un messaggio importante.

Ormai è passato circa un mese dall’annuncio di Sangiovanni della pausa dalla musica con annesso rinvio di alcuni concerti. Il ragazzo ha spiegato di vivere una situazione di disagio personale e ha ricevuto tanto affetto. Oltre a Tiziano Ferro, anche Carlo Verdone ha raccontato a Il Fatto Quotidiano di aver scritto un messaggio all’artista.

Sangiovanni, il messaggio di Carlo Verdone

Verdone e Sangio hanno collaborato insieme alla serie tv ‘Vita da Carlo’, anche per questo il famoso attore non ha voluto far mancare il proprio sostegno al ragazzo.

Nel corso dell’intervista a Il Fatto Quotidiano, l’esperto volto tv ha spiegato di aver mandato all’artista un messaggio: “Cosa gli ho scritto? Stai attraversando questo tuo momento, non ti devi abbattere oltremisura ma soltanto stare fermo. Un modo per non perdere la battaglia c’è? Sì, non partecipare alle battaglia”, le sue parole.

E ancora: “Non ascoltare troppi consigli, come quando uno va a sentire mille medici. Quando ritroverai la forza e le energie ripartirai”.

Di seguito anche il post con cui su Instagram il giovane cantante aveva annunciato lo stop:

Verdone e Sanremo 2025

Nel corso dell’intervista, poi, l’attore ha parlato anche della prossima edizione di Sanremo, quella 2025, per la quale è in corso un vero e proprio toto nomi. Verdone ha detto: “Lo dico subito, non è per me. Amadeus, Paolo Bonolis, Fabio Fazio e Carlo Conti. Io non ne sarei in grado è un territorio a me sconosciuto. Mi sono tolto lo sfizio sul set ed è stato divertente”.

Parlando della kermesse appena passata, poi, Verdone ha spiegato: “Ho sentito poca autorevolezza, troppa leggerezza, qualche ‘furbacchioneria’ mirata al grande pubblico. Non ho ascoltato una canzone bella con un po’ di coraggio dentro”.

Al netto di questi pensieri, per l’attore Irama è stato quello che gli è piaciuto maggiormente.

