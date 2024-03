Sorpresa a Uomini e Donne: in studio è arrivato un nuovo tronista. La presentazione e le reazioni al giovane Daniele.

Si era già vociferato ma ora è anche ufficiale: a Uomini e Donne c’è un nuovo tronista. Si chiama Daniele e a sorpresa è spuntato in studio dopo il classico video di presentazione. Per il giovane sono anche scese le prime corteggiatrici per un primo “appuntamento al buio”.

Uomini e Donne, arriva il nuovo tronista Daniele

“Ho 33 anni e sono napoletano. Sono appena tornato da New York dove ho vissuto gli ultimi 6 anni della mia vita. Lavoro nell’ambito della moda da circa dieci anni, sono nato e cresciuto a Napoli in un quartiere molto difficile. Da piccolo ero uno scugnizzo ne ho combinato di tutti i colori. Ho rischiato di prendere delle strade sbagliate, poi però ho scelto la strada più difficile e di andare via da Napoli […]”.

Sono queste le primissime parole del nuovo tronista di Uomini e Donne nel video di presentazione andato in onda. Il ragazzo si chiama Daniele e, come si è ben capito, arriva da Napoli.

Daniele ha raccontato di avere un cane di nome Diego e poi sulla famiglia: “Mio padre e mia madre sono molto umili. Hanno sempre pagato l’affitto per la loro casa. Non mi hanno mai fatto mancare niente e devo tanto a loro, tutto. Quando sono andato via da Napoli ho veramente fatto dei sacrifici assurdi. Sono partito senza soldi in tasca ma con tanta voglia di fare”.

“Amo la mia città. Puoi stare anche dall’altra parte del mondo, ma Napoli è Napoli. All’apparenza sembro una persona dura ma sono dolce e sensibile”, ha aggiunto. “Non ho mezze misure: se una ragazza non mi piace lo capirà. Il mondo è diventato tutto molto veloce con i social ma vorrei condividere delle cose davvero e non solo sui social. Sono single da tanto tempo e vorrei innamorarmi”.

Le reazioni

Dopo essere entrato in studio, Daniele ha salutato tutti i presenti e ha subito destato grande curiosità tra gli opinionisti e il pubblico. Anche sui social si sono già scatenati tantissimi utenti che hanno mostrato pareri diversi sul giovane.

“Napoletano, quindi è già perfetto”, ha scritto un utente. “Che bel ragazzo, brava Maria”, “Ciaoo, sei bellissimo, buona fortuna”, hanno aggiunto altri.

Qualche altro utente, invece, non è rimasto particolarmente colpito dalla decisione di Maria De Filippi di far scendere un altro tronista. Staremo a vedere come andrà la sua esperienza.

Di seguito anche un post Instagram del programma e di Witty Tv con l’anticipazione del tronista:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG