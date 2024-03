Alcuni retroscena piuttosto interessanti sulla vita di Taylor Mega. L’influencer ha svelato anche dettagli sul flirt con Flavio Briatore…

Ospite di Monica Setta nel programma ‘Storie di donne al bivio’, Taylor Mega ha avuto modo di parlare della sua vita privata e professionale. Sulla prima non è mancato anche un interessante passaggio sul breve flirt da lei avuto con il noto imprenditore Flavio Briatore.

Taylor Mega, il flirt con Briatore

La Mega ha spiegato immediatamente che con Flavio Briatore ci sia stato un piccolo flirt ma che la storia sia “durata pochissimo”.

La giovane influencer ha aggiunto: “Era un periodo prima dell’Isola dei Famosi, io non volevo neppure che uscisse, mettevo tutte storie in cui non si capiva che fossi a Monte Carlo… L’ho conosciuto proprio nel Principato. Mi ero un po’ fissata, sai quando hai dei fetish? Io avevo quel prototipo di uomo. Ero molto giovane, mi piaceva prima di vederlo di persona. Poi l’ho conosciuto, mi ha corteggiato e… Ma è durata pochissimo”.

Sulla fine della breve frequentazione, la ragazza ha aggiunto: “Se mi è dispiaciuto che sia finita? No, va bene così, c’è stato un ‘ghosting’ da ambo i lati”.

I social e il sogno

Nel corso dell’intervista con la Setta, Taylor ha anche spaziato su altri argomenti come il suo lavoro sui social: “Per un post 40mila euro? Si, ma dipende dai lavori, mica tutti per un post pagano 40mila euro!”.

A proposito di guadagni e del suo futuro, la bella bionda ha precisato: “Ho sempre messo i soldi da parte, i miei genitori mi hanno insegnato così”. E magari proprio questi soldi potrebbero esserle utili per il sogno futuro: “Mi piacerebbe trovare l’amore e avere una figlia, speriamo”.

Di seguito anche un post Instagram relativo alla partecipazione dell’influencer al programma di Monica Setta:

