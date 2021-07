Sangiovanni, secondo classificato ad Amici 20, è uno dei dominatori di quest’estate, musicalmente parlando. Con l’EP omonimo e soprattutto con il singolo Malibu, il giovane cantante vicentino è in cima alle varie classifiche da diverse settimane.

Anche la sua storia d’amore con Giulia Stabile, la ballerina vincitrice dell’ultima edizione del talent show di Maria De Filippi, procede a gonfie vele.

Intervistato dal magazine Big, Sangiovanni ha manifestato il desiderio di fare un passo in avanti per quanto riguarda la sua storia d’amore con Giulia, tanta è la voglia di stare con lei. Per la convivenza, però, è ancora troppo presto per parlarne:

Quando ero in casetta volevo avere i miei spazi, ora non li voglio più. Stare così tanto tempo con una persona ti lega. Voglio stare con Giulia, sentirla non mi basta. Qualcuno ci ha chiesto se abbiamo intenzione di andare a convivere, ma per quello é troppo presto.

Oltre alla musica, Sangiovanni riserva molta attenzione anche al proprio look. Il cantante è noto per il vezzo di indossare vestiti di colore fucsia e rosa, una scelta che gli ha anche causato qualche episodio spiacevole, ovviamente non per colpa sua. Le dichiarazioni di Sangiovanni a riguardo:

Mi piace molto. La moda é un’altra forma di espressione potentissima come la musica e mi piacciono i look forti, espressivi.

Il cantante 18enne, infine, ha anche dichiarato di vivere tranquillamente il grandissimo successo arrivato dopo la sua partecipazione ad Amici: