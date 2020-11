Samantha De Grenet: “Ho dovuto affrontare il Covid-19”

Nelle scorse ore, Samantha De Grenet ha confessato, ai propri followers, di essere stata affetta, nelle ultime settimane, di essere stata affetta dal Coronavirus. La showgirl ha espresso la propria gioia per essere guarita, avendo appreso la notizia dell’esito negativo del secondo tampone. Ecco le sue riflessioni:

“Ora ve lo posso dire! Ormai avete imparato un po’ a conoscermi e sapete che non amo parlare delle mie cose fino a quando non le ho risolte ed in qualche modo superate. Cerco sempre e comunque di essere positiva, vedere il bicchiere mezzo pieno e regalare un sorriso per non far preoccupare chi mi vuole bene”.

“Ebbene, anch’io, come tanti, ho dovuto affrontare il dannatissimo covid e devo dirvi che sono state giornate faticose e complicate dove non sono stata benissimo a causa dei diversi sintomi che mi sono “cuccata” e dove momenti di stati di ansia e paura facevano da padrone. Oggi ho fatto il mio secondo tampone e per fortuna è NEGATIVO…non avete idea la gioia!”

Samantha De Grenet guarita dal Coronarivus

“Certo fisicamente non sono ancora al 100% e ne avrò ancora per un bel po’, almeno così mi dice chi ci è passato prima di me, ma sono felice di poter tornare a fare una passeggiata o andare a trovare con tutte le cautele del caso al più presto i miei genitori che non vedo da troppo tempo… Sono vicina a tutte le persone che non sono state ” fortunate” come me e che stanno ancora lottando …. #buongiorno #verità #thinkpositive #covid19 #quarantena #samanthadegrenet #vivogliobene #mettetesemprelamascherina”.

Nel giro di poche ore, il post ha superato i 10mila likes. E gli auguri di un’amica speciale, Adriana Volpe, che, lo scorso anno, durante l’avventura nella casa del ‘Grande Fratello Vip’, non le ha fatto mancare il proprio sostegno.