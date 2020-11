Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini: “Tommaso Zorzi? L’influenza sui social è limitata” (video)

by @sebastianocascone

Nelle scorse ore, il popolo di Twitter sta condividendo il video, ripreso dall’intervento di Alfonso Signorini a ‘Casa Chi’, andato in onda, ieri sera. Il padrone di casa del ‘Grande Fratello Vip 5’ ha espresso, in maniera chiara e netta, il proprio pensiero sul potere di Tommaso Zorzi al televoto (è stato in nomination due volte, ndb).

“L’influenza sui social di Zorzi è limitata. Ricordiamoci che quando ha chiesto ai suoi fans di salvare Guenda, lei è stata CLAMOROSAMENTE eliminata” Caro Alfonso… con che coraggio dici ciò? Guenda non è uscita a causa del pubblico. E qui chiudo. #gfvip pic.twitter.com/uGLqk1tTFZ — Elena ✨ (@imagfviplover) November 18, 2020

“L’influenza sui social di Zorzi è limitata. Ricordiamoci che quando Zorzi ha fatto un appello plateale ai propri fan di salvare Guenda, lei è stata clamorosamente eliminata. La capacità di influenzare gli esiti, parlo di social come quelli che partecipano al televoto, non è che la cosa sia identica, direi di no così come altro concorrente”.

Il direttore del magazine Mondadori ha fornito, inoltre, maggiori dettagli sull’identità del misterioso pretendente che potrebbe conquistare il cuore dell’influencer da un milione di followers:

“È un gran bel ragazzo, compirà trent’anni a cavallo fra dicembre e gennaio, Tommaso non lo conosce personalmente, ma lo segue su Instagram. Tommaso riempie di like questa persona, ma non viene filato neanche di striscio. Sarà dunque felicissimo di vedere questa persona varcare la porta rossa”.

Dopo la partecipazione speciale di Giacomo Urtis come re dei gossip chirurgici e il confermato ingresso di Cristiano Malgioglio, la casa del reality show di Canale 5 si colora di tinte rainbow. Non dimentichiamo che, domenica scorsa, si è fatto vivo anche Simone, il misterioso corteggiatore (e mittente di un messaggio aereo) che ha scritto una lettera a Barbara d’Urso, indirizzata al gieffino per fargli arrivare la propria vicinanza emotiva.

Che Zorzi possa trovare davvero l’amore tra una delle new entry?