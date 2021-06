Salvatore Pisano sarà uno dei single che farà parte della nuova edizione di Temptation Island. Il docu-reality prodotto da Maria De Filippi, giunto alla nona edizione, tornerà in onda su Canale 5, in prima serata, a partire dal 30 giugno 2021.

Salvatore, imprenditore proveniente da Caserta, ha 32 anni. Salvatore è proprietario di una holding che fornisce servizi. Per quanto riguarda la sua vita privata, ha un figlio di 9 anni con cui condivide la passione per la pittura. Oltre alla pittura, Salvatore ha anche la passione per la musica, visto che suona basso e batteria.

Per quanto riguarda le sue esperienze sul piccolo schermo, Salvatore ha preso parte alla prima edizione di 5 Ragazzi per me, programma in onda su Sky e su NOW.

Salvatore Pisano ha preso parte precisamente all’ottava puntata del programma. La protagonista, Francesca, ha scelto proprio lui al termine della puntata. Di seguito, trovate la sua presentazione ufficiale per 5 Ragazzi per me:

Salvatore, 32 anni, imprenditore di Caserta, è un uomo intraprendente e dinamico. Fin da giovanissimo, nutre una forte ambizione lavorativa, tanto che, a soli 20 anni, è riuscito ad aprire una attività in proprio: ora la sua azienda di servizi e forniture conta più di 3mila collaboratori in tutta Italia. Ha un figlio di 9 anni e per lui è un padre presente, in più si ritaglia tempo libero per coltivare le sue passioni, innanzitutto quella per le auto di lusso. Sensibile e creativo, disegna e scrive canzoni. I suoi numerosi successi imprenditoriali hanno avuto come contraltare storie sentimentali spesso deludenti ma la sua grinta non lo fa desistere dalla ricerca della donna giusta con cui condividere la sua pienissima vita.

Il suo profilo ufficiale Instagram conta più di 94mila follower.