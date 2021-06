Manuel Di Bernardo sarà uno dei single che farà parte della nona edizione di Temptation Island. Il docu-reality prodotto da Maria De Filippi tornerà in onda su Canale 5, in prima serata, a partire dal prossimo 30 giugno.

Manuel, personal trainer, modello e influencer, con un passato nel calcio a livello dilettantistico, ha 25 anni (26 anni, il prossimo 8 agosto) e vive a Roma.

Manuel Di Bernardo ha, alle spalle, diverse esperienze televisive in programmi come Detto Fatto, I Fatti Vostri, I Soliti Ignoti, Smartlove, Alta Infedeltà e All Together Now.

Nel 2016, il 25enne romano ha partecipato all’edizione di quell’anno del concorso Il più bello d’Italia, piazzandosi al primo posto.

Oltre al calcio, sport che ha praticato a livello agonistico per quattordici anni, Manuel è cresciuto, praticando anche karate, sci, pugilato, body building e fitness.

Come modello, oltre a sfilare in varie città italiane, ha sfilato anche alla Royal Albert Hall di Londra.

In un’intervista concessa al sito Star 3000, Manuel ha parlato di come dovrebbe essere la sua donna ideale e dei motivi per i quali è single:

Sono single perché in questo momento sono molto concentrato sulla realizzazione dei miei progetti lavorativi, di conseguenza non riuscirei a dare il meglio di me come una storia d’amore importante meriterebbe. Non ho una donna ideale bensì un ideale di donna che sappia amare nella concretezza dei fatti, e non soltanto nelle parole.

Il suo profilo Instagram ufficiale è seguito da circa 207mila follower. Manuel è molto popolare anche su TikTok dove il suo profilo conta quasi 500mila follower.