Momento di tensione ad Amici con Rudy Zerbi spiazzato dal comportamento di un suo allievo. Cosa è successo nella scuola.

Un compito “premio” che avrebbe dovuto essere un modo per liberare la fantasia degli allievi di Amici si è trasformato in un momento critico e di tensione. Protagonisti i cantanti della squadra di Rudy Zerbi ed in particolare Holden. Il giovane, insieme a Petit e Lil Jolie, stava preparando un pezzo di Natale che sarebbe poi finito sulle piattaforme digitali. Una situazione che ha generato molta ansia e anche un botta e risposta duro tra lui e l’insegnante.

Amici, Holden spiazza Rudy Zerbi

Nel corso del daytime odierno di Amici, ci sono stati diversi momenti che i telespettatori non si sarebbero mai aspettati. In modo particolare una forte discussione tra Rudy Zerbi e Holden.

Il cantante, insieme a Petit e Lil Jolie, stava lavorando ad un pezzo di Natale “modificato” che sarebbe poi finito sulle piattaforme digitale. Una situazione creata come “premio” ma che non è stata interpretata in questo modo dal ragazzo.

Il giovane Holden, infatti, si è tirato indietro dicendo di non sentire il pezzo nel modo corretto. Da qui l’intervento del maestro. Il professore ha cercato di far ragionare il cantante durante alcune prove ma dal canto suo il ragazzo ha sbottato duramente.

“No, scusami. Non sono solito interrompere ma in questo caso proprio non ci sto. Non riesco ad avere questa conversazione adesso. Quello che sta succedendo è assurdo. Io non sono solito far uscire cose su cui non ho lavorato. […]”. E ancora: “Io non riesco a stare calmo. Mi sto sentendo male qui dentro rispetto a quello che sta succendendo. Cacciatemi. Una follia quello che sta succedendo qui. Mi sto sentendo male, mi sto sentendo male”.

Non è dato sapere poi cosa sia accaduto ma sicuramente la tensione sembra essere alle stelle.

Di seguito anche il post su X del programma con quanto accaduto tra professore e allievi:

