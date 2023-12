Parla per la prima volta della fine della relazione con Ema Stokholma, Angelo Madonia. Il commento in tv a ‘Storie Italiane’.

Ha sempre preferito non commentare ma questa volta, nel corso dell’ultima puntata andata in onda di ‘Storie Italiane’, Angelo Madonia ha scelto di dire la sua riguardo la relazione terminata con Ema Stokholma. I due avevano fatto sognare i telespettatori che avevano visto il loro rapporto nascere e crescere a ‘Ballando con le Stelle’ ma proprio dalla trasmissione hanno appreso, invece, della rottura.

Angelo Madonia, le parole su Ema Stokholma

Sulla fine della storia tra Angelo ed Ema era stato Mariotto a dare a tutti la notizia lasciando a bocca aperta telespettatori e fan che proprio non se lo aspettavano. Dopo quelle parole era intervenuta la donna che aveva spiegato: “Noi facevamo sul serio. Eravamo convinti delle nostre scelte e dei sentimenti. […] Ci abbiamo creduto entrambi, ma qualcosa è andato storto. Non è un momento facile”.

Da qui il silenzio con Madonia che ha deciso di parlare solo ora a ‘Storie Italiane’. Il ballerino ha commentato: “Io in merito a questo argomento ho sempre scelto la riservatezza, perché sono un padre, un professionista e poi comunque caratterialmente tengo proprio a non essere così pubblico, anche se faccio un lavoro che mi espone tanto”.

Anche per questo il ballerino non ha dato motivazioni ma si è limitato ad esaltare la persona con cui ha condiviso tanti bei momenti: “È stato un anno bellissimo, lei è una splendida persona, siamo stati benissimo e come tutte le coppie sanno che iniziano a stare insieme e non sanno quando finiranno”.

Vedremo se nel corso del tempo i due proveranno a tornare insieme o se daranno ulteriori spiegazioni riguardo la fine della loro storia d’amore.

Di seguito anche un post Instagram di questa estate quando i due erano ancora insieme:

