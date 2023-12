Parole, forse, inattese al Grande Fratello. Greta Rossetti è tornata a parlare di Mirko Brunetti e del loro rapporto.

Possibile colpo di scena al Grande Fratello. Nonostante l’avvicinamento e l’ironia delle ultime ore con Vittorio, Greta Rossetti non dimentica il suo passato con Mirko Brunetti, da poco uscito dalla Casa dopo il televoto. La ragazza, infatti, confidandosi con alcune inquiline, ha ammesso che sarebbe pronta anche ad uscire in un caso particolare…

Greta Rossetti pronta ad uscire dal GF per Mirko

Tempo di confidenze al Grande Fratello. Come anticipato è stata Greta ad aprirsi con alcune concorrenti. Parlando con Rosy e Monia, infatti, l’ex tentatrice di Temptation Island ha confessato i suoi reali sentimenti per Mirko Brunetti, da poco eliminato proprio dal reality.

“Io ho sempre frequentato ragazzi molti diversi da Mirko. Eppure con lui è speciale”, ha spiegato la ragazza. “Io mi sento legata a lui a livello umano. Sento un legame dentro che mi tiene a lui. Non so spiegarlo bene, ma sento qualcosa. Io gli dicevo sempre ‘in qualsiasi forma, ma io ti vorrò comunque nella mia vita perché ci facciamo bene’”.

Parole che potrebbero trovare conferma anche in un gesto che la ragazza sarebbe disposta a fare e che riguarda proprio il reality: “Io non so che cosa pensa lui. Se domani mi dice ‘usciamo insieme esci da qui?’. Se viene qui e mi dice ‘torniamo insieme ed esci’, io esco subito”.

Di seguito anche un post su X di un utente con alcune delle parole dette dalla concorrente:

