Multata dall’Antitrust per il caso Balocco, Chiara Ferragni ha deciso di replicare a quanto accaduto promettendo battaglia.

Dopo la notizia della pesante multa dall’Antitrust per lei e Balocco, Chiara Ferragni è stata travolta dalle critiche, anche quelle di Selvaggia Lucarelli che ha sempre parlato di “falsa beneficenza”. L’imprenditrice digitale non poteva far mancare un commento sulla vicenda e su Instagram, in due stories, ha scelto di rivendicare la sua posizione parlando di “comunicazione fraintesa” ma anche di sentenza “ingiusta” che la vedrà procedere “nelle sedi competenti”.

La difesa di Chiara Ferragni per il caso Balocco

Attraverso alcune stories su Instagram, come detto, la Ferragni ha voluto dare una prima versione dei fatti. “Mi dispiace che dopo tutto l’impegno mio e della mia famiglia in questi anni sul fronte delle attività benefica, ci si ostini a vedere del negativo in un’operazione in cui tutto è stato fatto in totale buona fede”, ha scritto.

Entrando poi nel dettaglio: “Quella con Balocco è stata un’operazione commerciale come tante ne faccio ogni giorno. In questa in particolare ho voluto sottolineare la donazione benefica fatta da Balocco all’ospedale Regina Margherita perché per me era un punto fondamentale dell’accordo. E sapere che quel macchinario che permette di esplorare nuove cure terapeutiche per i bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing ora è li in ospedale, è quel che più conta”.

Chiara ha poi continuato spiegando di sentire la decisione dell’Antitrust come ingiusta e che per questa ragione provvederà a muoversi nelle sedi competenti, quindi, presumibilmente, in quelle legali.

“Sono dispiaciuta se qualcuno possa aver frainteso la mia comunicazione, e messo in dubbio la mia buona fede. lo e la mia famiglia continueremo a fare beneficenza così come abbiamo sempre fatto perché mai vorrò rinunciare a questa parte della mia vita. E dal momento che ritengo ingiusta la decisione adottata nei miei confronti, la impugnerò nelle sedi competenti“.

Di seguito, invece, quello che era stato un post Instagram di Selvaggia Lucarelli che metteva in evidenza la vicenda che ha coinvolto l’imprenditrice e Balocco:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG