Le parole di Gino Paoli sulle artiste di oggi e un messaggio sui social di Elodie che sa tanto di replica. Cosa sta succedendo.

Uno scontro generazionale, anche con parole decisamente forti. Il tema è quello musicale e i protagonisti sono Gino Paoli ed Elodie. Il primo è stato piuttosto diretto con i giudizi per gli artisti di oggi ed in particolare le cantanti donne. La seconda, invece, sembra aver replicato proprio a queste sue parole…

Elodie, la replica è per Gino Paoli?

Nelle scorse ore Gino Paoli ha rilasciato una lunga e interessante intervista al Corriere della Sera nella quale oltre a parlare della sua carriera ha posto l’accento su come i cantanti, ed in particolare le donne del mondo della musica, non siano più quelle di una volta. La frase che ha fatto maggiore scalpore era stata: “È tutto apparenza. Oggi peggio di ieri. Ieri avevamo Mina e la Vanoni. Oggi emergono le cantanti che mostrano il cu*o”.

Questo passaggio sembra essere stato preso molto male da chi, ormai da diverso tempo, si trova al top della musica italiana, Elodie. La cantante, infatti, sebbene non abbia fatto riferimento al noto artista e alle sue dichiarazioni, si è lasciata andare ad un pensiero che sembra riferito proprio ai commenti di Paoli.

“Ci sono artisti che hanno scritto capolavori, ma nella vita di tutti i giorni sono delle Mer**e, è così. Io preferisco essere una bella persona”.

Staremo a vedere se la donna spiegherà meglio a chi ha voluto fare riferimento o se Paoli replicherà ulteriormente.

Di seguito anche il post su X della cantante che non ha fatto capire il destinatario delle sue parole:

Ci sono artisti che hanno scritto capolavori, ma nella vita di tutti i giorni sono delle Merde, è così.

Io preferisco essere una bella persona ❤️ — Elodie (@Elodiedipa) December 15, 2023

