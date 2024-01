Rosa Perrotta ha deciso di dare una vera e propria svolta al suo look, ma il risultato ottenuto non sembra aver convinto i suoi fan.

Rosa Perrotta ha deciso di dire addio alla sua lunga chioma castana e, nelle ultime ore, si è mostrata con un inedito caschetto biondo. Il suo novo look a quanto pare non ha convinto però i suoi fan, e infatti c’è chi le ha scritto: “Secondo me ci sta prendendo in giro… è una parrucca”, e ancora: “Sembri Nino D’Angelo!”.

Rosa Perrotta: il cambio di look

Rosa Perrotta ha deciso di dare una svolta inaspettata al suo look e si è mostrata via social con un taglio a caschetto e una tinta di colore chiaro. “Anno nuovo, vita nuova. La bionda che non ti aspettavi potessi mai diventare. Ma, dovevo farlo. Non ho avuto scelta”, ha scritto la fidanzata di Pietro Tartaglione che però, sui social, sembra aver collezionato soprattutto critiche. Rosa replicherà alle parole dei suoi haters?

Oggi l’influencer sembra aver finalmente ritrovato la felicità dopo un periodo non facile della sua vita: lei e Pietro Tartaglione infatti avrebbero vissuto un periodo di crisi dopo la nascita del loro secondo figlio. Oggi la coppia sembra essere serena ed unita e in tanti si chiedono se prima o poi convoleranno a nozze. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e Rosa ha preferito non fornire date certe ai suoi numerosi fan dei social.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG