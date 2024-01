Edoardo Donnamaria è stato interpellato in merito alla presunta liaison avuta da Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese.

Stando a un rumor riportato da DillingerNews, Antonino Spinalbese ed Antonella Fiordelisi (che hanno vissuto insieme l’esperienza del GF Vip) avrebbero trascorso insieme una notte di passione. Sulla questione è intervenuto in queste ore l’ex fidanzato di Antonella, Antonino Spinalbese, che intercettato da Fanpage ha detto solamente: “Sono fuori da questa roba”.

Antonella Fiordelisi: i gossip su Antonino Spinalbese

Stando ai rumors in circolazione, Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese avrebbero vissuto insieme una notte di passione. L’indiscrezione è stata riportata da DillingerNews, ma al momento non ha ricevuto conferme da parte dei due diretti interessati.

Antonella nelle ultime ore è balzata agli onori delle cronache anche per via di un presunto flirt avuto con Stefano De Martino, ma lei stessa ha smentito la questione affermando anche che avrebbe preso contromisure legali contro gli autori del gossip. Farà lo stesso anche per le indiscrezioni sul suo conto e su quello di Spinalbese?

Sui social in tanti sperano di saperne presto di più e si chiedono se sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari. Al momento Edoardo Donnamaria (ex dell’influencer che ha condiviso con lei anche la permanenza nella casa del GF Vip) ha preferito non pronunciarsi in merito alla questione.

Lui e Antonella ha vissuto un’intensa ed importante storia d’amore nella casa del GF e in un caso lui aveva dimostrato di provare gelosia proprio per via dell’amicizia sbocciata tra la fidanzata e Spinalbese. “Siamo soltanto amici”, si era sbrigata a precisare Antonella.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG