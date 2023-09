Romina Power ha scattato una foto a sua figlia, Romina Carrisi, mentre posava con la statua di sua nonna Linda Christian.

Sui social Romina Power ha condiviso una foto che ha rapidamente catturato l’attenzione dei fan e in cui si vede sua figlia, Romina Carrisi (la più giovane da lei avuta con l’ex marito Al Bano Carrisi) posare accanto alla statua della nonna Linda Christian. “Epoche diverse ma due bellezze molto simili”, ha scritto nella didascalia all’immagine la cantante, mentre in tanti tra i suoi fan hanno fatto i complimenti a sua figlia sottolineando la sua somiglianza con la nonna.

Romina Carrisi: la statua della nonna

Romina Power ha avuto tre splendide figlie con l’ex marito Al Bano e oggi, sui social, non perde occasione per dedicare a ciascuna di loro i suoi messaggi d’amore. In tanti in particolare sono rimasti colpiti dalla somiglianza tra la più giovane, Romina Jr, e sua nonna Linda Christian (la famosa attrice messicana scomparsa nel 2011 e madre della stessa Romina Power).

Attraverso I social la Power ha spesso dedicato i suoi messaggi alla sua prima figlia, Ylenia Carrisi, data per morta presunta dopo un viaggio a New Orleans nel 1994 da cui non fece ritorno. A differenza dell’ex marito Al Bano, Romina non si è mai arresa alla speranza di vederla un giorno ancora in vita e sui social ha condiviso di frequente messaggi e appelli allo scopo di ritrovarla.

