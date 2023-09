Marica Pellegrinelli ha svelato ai fan perché da circa tre anni non berrebbe alcolici pur avendoli ordinati in più d’un occasione.

Durante una chiacchierata social con i suoi fan, Marica Pellegrinelli ha svelato per la prima volta un’inaspettata verità ossia che lei è astemia. “Non bevo alcolici da tre anni”, ha dichiarato la modella, che ha anche specificato di averne ordinati – in alcune occasioni – salvo poi lasciare il suo bicchiere pieno.

“Ho smesso totalmente da 3 anni. Ho iniziato nel 2018 a tagliare molto dopo una notizia triste in famiglia. Una scelta che mi rende molto orgogliosa di me, ognuno faccia quello che vuole, fortunatamente siamo in democrazia, non giudico chi beve, anzi. Posso anche aiutare a versare vino e in casa ne ho sempre per gli ospiti”, ha confessato attraverso le sue stories via social.

Marica Pellegrinelli è astemia: la confessione

Attraverso i social Marica Pellegrinelli ha svelato i motivi che l’hanno indotta a smettere completamente di bere alcolici e, per finire, ha scagliato una frecciatina contro chi l’ha criticata per questa sua decisione. “Frase cattiva per quelli che mi bullizzano. Preferisco non avere borse sotto gli occhi, hangover, alito cattivo e i capelli bianchi… Per non parlare della menopausa”.

Oggi Marica Pellegrinelli sembra aver trovato finalmente la felicità in amore accanto al dj William Djoko e, di recente, ha confessato di aver vissuto un periodo particolarmente difficile a causa di un tumore (la modella ha subito un delicato intervento da cui, fortunatamente, si è brillantemente ripresa).

