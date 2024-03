Nuovo capitolo della questione Rocco Siffredi-Alisa Toaff. Repubblica ha pubblicato gli audio dell’attore hard alla giornalista.

Complimenti, insulti e scuse. Nuovo capitolo della vicenda di presunte molestie che ha coinvolto Rocco Siffredi e la giornalista Alisa Toaff che lo ha denunciato. Repubblica ha pubblicato gli audio che il noto divo dell’hard ha mandato alla donna.

Dopo la notizia della denuncia per molestie ai danni di Rocco Siffredi da parte della giornalista Alisa Toaff che lo aveva intervistato in vista della serie tv sulla sua vita ‘Supersex’, la vicenda è diventata di dominio pubblico scatenando tanti pareri. A far parecchio discutere anche gli audio che il divo dell’hard ha mandato alla donna e che ora, Repubblica ha pubblicato attraverso i propri canali ufficiali.

Il quotidiano ha reso noti i messaggi vocali dell’uomo, ben quattro. Si passa da alcuni apprezzamenti, fino a degli insulti e, solo alla fine, a delle scuse.

“Super Alisa devo dire che sei veramente simpatica, troppo forte, troppo carina e buona… adesso te lo posso dire? Prima quando ti stringevo non lo potevo dire troppo di più, però c… beh… lascia perdere, avrai capito, visto la faccia, mi stavi a fa veni’ proprio una roba un po’ particolare […]”, si sente dire da Siffredi in un audio.

Il peggio, però, arriva negli audio successivi quando la giornalista pubblica l’intervista fatta all’attore: “Ho letto il tuo articolo e devo dire che quando il destino ti dice ‘non incontrare quella persona perché è sbagliata, non giusta, non è una brava persona’. La mia natura mi porta sempre a scoprire perché. E calcola che avevano sempre ragione: non sei una giornalista, sei piuttosto una approfittatrice, per vendere i tuoi articolini gonfiati estremamente […]”.

Ma l’attore è andato anche oltre: “A te credo che ti manchi il ca**o. Questa è una cosa che ho notato, perché quando una donna arriva ad essere così vuol dire che il ca**o gli manca per davvero […]”.

Le scuse

Al netto di quanto detto in precedenza, poi, Siffredi ha cambiato tenore di messaggi e ha provato a scusarsi, a modo suo, per quanto detto in precedenza.

L’ultimo audio, infatti, è un maldestro tentativo di far dimenticare tutto alla giornalista: “Lo so che penserai che sono pazzo, tanto già lo pensi. Ho appena letto tutta l’intervista e niente. Non c’è nulla di tutto quello che avevo in testa e che mi ero immaginato che… Non lo so perché ho queste allucinazioni, che vedo tutto male. Probabilmente dai, non lo so, scusami. Non hai scritto nulla di sbagliato. Mi dispiace“.

